Вильфанд опроверг сообщения о приходе в Москву метеорологической весны

Горожан ещё ждут ночные заморозки, несмотря на повышение температуры в ближайшие дни. Такой прогноз научный руководитель Гидрометцентра дал в беседе с «Интерфаксом».

Комментируя информацию о том, что в столице началась метеорологическая весна, специалист подчеркнул, что такого понятия не существует.

«Студентов этому не учат. Это такая самодеятельность. Потому что весна определяется целым рядом факторов, для каждого региона в нашей стране есть своё представление, когда зима наступает, когда осень, когда весна», — сказал Роман Вильфанд.

Он также отметил, что неправильно считать устойчивый переход температуры через ноль критерием начала весны.