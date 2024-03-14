Вильфанд опроверг сообщения о приходе в Москву метеорологической весны
Горожан ещё ждут ночные заморозки, несмотря на повышение температуры в ближайшие дни. Такой прогноз научный руководитель Гидрометцентра дал в беседе с «Интерфаксом».
Комментируя информацию о том, что в столице началась метеорологическая весна, специалист подчеркнул, что такого понятия не существует.
«Студентов этому не учат. Это такая самодеятельность. Потому что весна определяется целым рядом факторов, для каждого региона в нашей стране есть своё представление, когда зима наступает, когда осень, когда весна», — сказал Роман Вильфанд.
Он также отметил, что неправильно считать устойчивый переход температуры через ноль критерием начала весны.