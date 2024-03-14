Мотоциклистов попросили не спешить выезжать на дороги Москвы

Водителям мотоциклов следует подождать положительных температур в утренние и ночные часы для выезда на улицы Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мотосезон еще не стартовал, а ситуационный центр ЦОДД уже зафиксировал первых мотоциклистов на дороге. Просим не торопиться, и вот почему: погода переменчива: ночью и утром температура в городе бывает ниже нуля градусов Цельсия, на дороге может образоваться гололедица, а летняя резина не обеспечит хорошее сцепление", - значится в публикации.

Владельцам двухколесного транспорта рекомендуют проверить экипировку, отточить навыки вождения на площадке, подготовить мотоцикл к сезону.