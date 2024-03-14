Анонсирован запуск виртуальной «Тройки» в Москве

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов анонсировал появление в Москве летом виртуальной карты «Тройка», передает РИА Новости.

По словам Ликсутова, картой смогут воспользоваться все пассажиры. Заместитель мэра также отметил, что данную виртуальную карту можно будет выпустить в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

Ликсутов подчеркнул, что тестировать «Тройку» на смартфонах Android начнут в марте. Запуск карты ожидается в июне текущего года, отметил заместитель мэра.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строящаяся на новой Троицкой линии Московского метрополитена станция «Новаторская» готова уже на 80%. По его словам, работы на станции будут завершены до конца текущего года.

Строительство «Новаторской» осуществляется параллельно Ленинскому проспекту.