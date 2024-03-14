Следующая неделя в Москве будет по-апрельски теплой

Погода в первой половине следующей недели будет теплой, но облачной. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Следующая неделя начинается тоже с теплой погоды, но с запада приближается циклон, и будут совсем небольшие осадки и облачность. В первую половину недели ночные температуры будут около 0 градусов, от минус 1 до плюс 2, а дневные – около плюс 5. Температура выше нормы, погода весенняя, апрельская, но разный тип погоды: если до конца этой недели погода солнечная и теплая, то в первой половине следующей – тоже теплая, но облачная», – сказал Вильфанд.

По его словам, высота снега в столице уменьшается очень медленно, но в начале следующей недели подтаивание будет более заметным.

«Ночные температуры будут преимущественно положительные, и солнце все равно будет проникать сквозь облака. Но плотность снега очень большая, она на 80% превышает норму в Московском регионе, а значит потребуется больше энергии, чтобы его растопить», – пояснил синоптик.

Согласно прогнозам, ледоход на реках Московской области начнется в начале третьей декады марта, добавил Вильфанд.