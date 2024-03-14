Организаторы выборов в Москве сообщили о готовности к голосованию

Москва готова к голосованию на выборах президента России, которые начнутся уже в пятницу, 15 марта, в 8:00. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

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Выборы продлятся до 20:00 воскресенья, 17 марта. Жители столицы смогут проголосовать электронно или на одном из избирательных участков. Ковалев отметил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве готов к предстоящему вотированию. В частности, сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты столицы, его участники прошли обучение. Подготовку также прошли наблюдатели на участках и по видео.

— Наша группа разбора, занимающаяся анализом обращений наблюдателей, юристы — все сотрудники и все подразделения штаба готовы к столь масштабным и серьезным выборам, как выборы президента России, — приводит слова Вадима Ковалева официальный сайт Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.

Центральная избирательная комиссия России на заседании 9 февраля утвердила текст бюллетеня на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Впервые с 2008 года в бюллетень войдет всего четыре кандидата. Выборы пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.