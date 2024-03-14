Москвичам напомнили о маршрутах, на которых работают инспекторы ЦОМП

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) сопровождают пассажиров на 26 трамвайных маршрутах. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил заместитель мэра, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Маломобильные пассажиры могут воспользоваться сопровождением сотрудниками ЦОМП на 26 трамвайных маршрутах в разных районах Москвы. Благодаря работе инспекторов Центра поездки становятся еще комфортнее и удобнее, — рассказал он.

По словам заммэра, эти маршруты пролегают через музеи, культурные центры и социальные учреждения. Сопроводить жителей Москвы сотрудники могут на трамвайных маршрутах № 1, 3, 6, 10, 11, 13–17, 21, 23, 25–31, 38, 39, 43, 47, 49, 50, А.

Специалисты ЦОМП помогают пассажирам с нарушениями слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата, а также пожилым людям и родителям с детскими колясками, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, услугой сопровождения сотрудником ЦОМП можно воспользоваться с помощью приложении «Московский транспорт».

Уже более десяти лет сотрудники ЦОМП помогают маломобильным горожанам комфортно передвигаться по Москве на общественном транспорте. За это время наибольшей популярностью пользовались маршруты ЦОМП до культурного центра «Интеграция имени Островского», музея «Прогулка в темноте», Музея искусства народов Востока и других учреждений.