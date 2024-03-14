Собянин: К 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал об умных сервисах, которые будут внедрены в работу столичного транспорта к 2030 году.

«Оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник «Александра», система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц – эти проекты на базе искусственного интеллекта значительно повысили комфорт и безопасность ежедневных поездок по городу. К 2030 году на московском транспорте будет внедрено еще несколько сервисов, основанных на умных нейросетях», – написал мэр.

Так, среди новых сервисов будут системы с элементами беспилотного вождения – в первую очередь, трамваев и поездов метро, что повысит безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта. Кроме того, будет создана умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики и динамическое перераспределение транспорта на отдельных маршрутах для сокращения времени ожидания на остановках. Так пассажиры будут получать транспорт в зависимости от спроса там, где он нужен. Появится онлайн-выбор оптимальной зарядной станции для электробусов.

«Сервисы московского транспорта будут внедрены в экосистемы ведущих российских компаний», – добавил Собянин.

Мэр также подчеркнул, что реализация транспортной программы сделает поездки еще быстрее, комфортнее и безопаснее, улучшит экологию Москвы и придаст дополнительный импульс развитию экономики столицы.