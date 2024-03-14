В Москве высадят 4,6 миллиона саженцев виолы

4,6 миллиона саженцев виолы высадят в Москве в этом году. Посадки начнутся в конце апреля. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В городских теплицах полным ходом идет подготовка цветочной рассады к новому сезону. Ее выращивают с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов», — отметил Петр Бирюков.

После виолы, в конце мая — начале июня, цветники украсят однолетники, затем продолжится высадка многолетних цветов. Благодаря такой поэтапной высадке растений цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени.

Кроме того, в теплицах ГБУ «Озеленение» рассаду специально закаляют: снижают температуру и сокращают объемы полива для уже сформировавшихся растений. Это помогает им быстрее адаптироваться после высадки на клумбы.