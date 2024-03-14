Москвичи более 14,5 тысячи раз воспользовались сервисом записи на осмотр квартир

За два года работы сервиса записи на осмотр квартир и получение ключей «Время планировать с ДГИ» им воспользовались свыше 14,5 тысячи человек. Больше всего заявок поступило на осмотр квартир, предложенных городом. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«За два года москвичи оценили удобство сервиса “Время планировать с ДГИ”. С начала его работы поступило уже свыше 14,5 тысячи заявок. Наибольшей популярностью пользуется запись граждан на осмотр квартир — свыше 6,8 тысячи обращений. На получение ключей от квартир записались почти 3,4 тысячи москвичей», — рассказал Максим Гаман.
Сервис записи на осмотр недвижимости и выдачу ключей по программе улучшения жилищных условий «Время планировать с ДГИ» начал работать в марте 2022 года. Кроме москвичей, которые получают жилье, к сервису также обращаются инвесторы и представители оценочных компаний, чтобы осмотреть объекты, выставляемые на торги, а также управляющие организации и другие пользователи, которым необходимо получить доступ к помещениям в случае возникновения аварийных ситуаций.
Чтобы записаться на осмотр квартиры или на получение ключей, необходимо перейти на страницу сервиса, отметить округ, в котором находится объект, тип услуги («Запись на осмотр квартиры» или «Выдача ключей»), а также подразделение, которое ее окажет. После этого появится возможность выбрать дату и время получения этой услуги. Затем нужно указать номер письма-уведомления от Департамента городского имущества, телефон для связи, электронную почту, на которую придет вся информация по сервису, и полный адрес квартиры, к которой необходимо получить доступ. На завершающем этапе пользователь увидит всю информацию о бронировании. Она также будет направлена на указанный адрес электронной почты.
После завершения бронирования необходимо дождаться подтверждения заявки. Обычно это происходит в течение одного-двух рабочих дней. Заявки, поступившие в нерабочее время, рассмотрят и подтвердят в ближайший рабочий день.
В конце 2023 года к сервису был добавлен новый вид услуги — «Запись на осмотр нежилого помещения». Она предназначена для физических и юридических лиц, а также сотрудников управляющих компаний и позволяет предоставить доступ на объекты нежилого фонда, являющиеся собственностью города Москвы. Этой услугой уже воспользовались более 200 раз.
Для улучшения работы сервиса и повышения его эффективности внедрен модуль обратной связи, позволяющий москвичам оценивать качество предоставляемых услуг. Через него уже поступило почти пять тысяч оценок, 99,8 процента которых положительные.
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