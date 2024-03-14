Москвичи более 14,5 тысячи раз воспользовались сервисом записи на осмотр квартир

За два года работы сервиса записи на осмотр квартир и получение ключей «Время планировать с ДГИ» им воспользовались свыше 14,5 тысячи человек. Больше всего заявок поступило на осмотр квартир, предложенных городом. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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«За два года москвичи оценили удобство сервиса “Время планировать с ДГИ”. С начала его работы поступило уже свыше 14,5 тысячи заявок. Наибольшей популярностью пользуется запись граждан на осмотр квартир — свыше 6,8 тысячи обращений. На получение ключей от квартир записались почти 3,4 тысячи москвичей», — рассказал Максим Гаман.

Сервис записи на осмотр недвижимости и выдачу ключей по программе улучшения жилищных условий «Время планировать с ДГИ» начал работать в марте 2022 года. Кроме москвичей, которые получают жилье, к сервису также обращаются инвесторы и представители оценочных компаний, чтобы осмотреть объекты, выставляемые на торги, а также управляющие организации и другие пользователи, которым необходимо получить доступ к помещениям в случае возникновения аварийных ситуаций.

Чтобы записаться на осмотр квартиры или на получение ключей, необходимо перейти на страницу сервиса, отметить округ, в котором находится объект, тип услуги («Запись на осмотр квартиры» или «Выдача ключей»), а также подразделение, которое ее окажет. После этого появится возможность выбрать дату и время получения этой услуги. Затем нужно указать номер письма-уведомления от Департамента городского имущества, телефон для связи, электронную почту, на которую придет вся информация по сервису, и полный адрес квартиры, к которой необходимо получить доступ. На завершающем этапе пользователь увидит всю информацию о бронировании. Она также будет направлена на указанный адрес электронной почты.

После завершения бронирования необходимо дождаться подтверждения заявки. Обычно это происходит в течение одного-двух рабочих дней. Заявки, поступившие в нерабочее время, рассмотрят и подтвердят в ближайший рабочий день.

В конце 2023 года к сервису был добавлен новый вид услуги — «Запись на осмотр нежилого помещения». Она предназначена для физических и юридических лиц, а также сотрудников управляющих компаний и позволяет предоставить доступ на объекты нежилого фонда, являющиеся собственностью города Москвы. Этой услугой уже воспользовались более 200 раз.

Для улучшения работы сервиса и повышения его эффективности внедрен модуль обратной связи, позволяющий москвичам оценивать качество предоставляемых услуг. Через него уже поступило почти пять тысяч оценок, 99,8 процента которых положительные.

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