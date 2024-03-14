Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

В столице в 2023 году реконструировали и построили более 2,1 тысячи километров инженерных сетей. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Так, специалисты завершили основные работы по восстановлению Люберецких очистных сооружений, присоединили к электрическим сетям станции строящейся Рублево-Архангельской линии метро и новые корпуса МГТУ имени Баумана, построили газорегуляторный пункт «Десна». Кроме того, прошла реконструкция газопровода-дюкера «Фрунзенский», газопроводов «Пойма Строгино» и «Серебряный Бор». В столице построили 14,62 километра подводящих газопроводов для присоединения потребителей.

— В 2024 построим и обновим более трех тысяч километров инженерных сетей. Будут проводиться работы по реконструкции очистных сооружений «Яковлево», «Привольный» и «Пучково», газопровода-дюкера «Кропоткинский». Также продолжим строительство газовых сетей в ТиНАО, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Кропоткинского газопровода-дюкера в центре столицы.

В 2023 году в Москве построили и реконструировали более 130 километров газопроводов. Специалисты завершили работы в том числе на уникальном объекте — Фрунзенском газопроводе-дюкере.