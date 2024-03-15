Бесплатные автобусы начнут курсировать на время закрытия участка D3 в Москве

Движение поездов D3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом остановят 16–17 марта с 10:00 до 13:00, 23–24 марта и 30–31 марта – с 13:30 до 15:30. Во время ограничений будут ходить компенсационные автобусы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Ограничения ввели в связи с модернизацией инфраструктуры. Во время перекрытий будут курсировать бесплатные автобусы КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4. Они начнут следовать с остановками:
КМ1:
МЦД Зеленоград-Крюково
метро "Ховрино".
КМ2:
МЦД Сходня;
МЦД Подрезково;
МЦД Новоподрезково;
МЦД Молжаниново;
Хирургическая больница;
метро "Ховрино".
КМ3:
МЦД Химки;
метро "Ховрино".
КМ4:
МЦД Фирсановская;
МЦД Сходня.
В Дептрансе уточнили, что запустят порядка 90 автобусов с интервалом от 2 минут. Кроме автобусов КМ, департамент посоветовал воспользоваться альтернативными маршрутами:
из Зеленограда: е41 – до метро "Ховрино"; 400 – до метро "Беломорская" и "Речной вокзал"; 400т – до метро "Пятницкое шоссе" и "Тушинская";
от МЦД Молжаниново: 400 – до метро "Беломорская" и "Речной вокзал"; 817, 865 и 865к – до метро "Планерная";
из Подрезкова и Новоподрезкова: 283 – до метро "Речной вокзал"; 283к – до метро "Ховрино" и "Речной вокзал"; 865к – до метро "Планерная";
от МЦД Грачевская: т58 – до метро "Беломорская" и "Речной вокзал"; 191 и 215к – до метро "Селигерская"; 154 – до метро "Верхние Лихоборы" и метро + МЦК + МЦД D1 "Окружная";
от МЦД Моссельмаш: 65, 70 и 565 – до метро "Водный стадион"; 167 – до метро "Селигерская"; 215 – до метро "Верхние Лихоборы" и "Петровско-Разумовская".
Столичных пассажиров призвали заблаговременно выбирать альтернативные маршруты.
Между тем стало известно, что с 16 до 18 марта на ряде улиц в центре столицы перекроют движение. На этом фоне жителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом для личных поездок. Так, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта ограничат движение на улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади.