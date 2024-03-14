Москвичей пригласили на парад ретротранспорта 6 апреля

В столице 6 апреля состоится ряд мероприятий, посвященных 125-летию московского трамвая. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил заместитель мэра, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Весенний парад трамваев впервые пройдет на Лесной улице. После прохождения парадной колонны трамваи выстроятся на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала, где состоится выставка вагонов разных поколений, — рассказал он.

Помимо трамваев, на выставке представят и ретроавтомобили. Также запланирован концерт, горожанам будут раздавать бесплатные угощения и многое другое, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Жителей и гостей столицы на предстоящих выходных, 16 и 17 марта, ждут различные мероприятия, посещение которых поможет скрасить первый весенний месяц. «Вечерняя Москва» составила подборку мест и событий, которые стоит посетить.

Праздничный фестиваль «Всенародная Масленица» состоится в десяти столичных парках с 16 по 17 марта. На мероприятии москвичам расскажут о традициях самых разных народов, проживающих на территории России, и о национальных и культурных особенностях федеральных округов. Также здесь пройдут мастер-классы, концерты и дегустации традиционных масленичных угощений.