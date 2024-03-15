Правообладатели проведут КРТ участка бывшей промзоны «Южный порт»

Еще один участок бывшей промзоны «Южный порт» на юго-востоке столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопментом площадки займутся правообладатели. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На части бывшей промзоны «Южный порт» площадью 39,7 гектара построят около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, социальные и коммерческие объекты, — рассказал заммэра.

Ефимов добавил, что инвестиции в реализацию проекта составят порядка 360 миллиардов рублей. Кроме того, ежегодный бюджетный эффект ожидается в размере 5,2 миллиарда рублей, а по итогам реализации проекта будет создано почти 9,3 тысячи рабочих мест.

Территория для редевелопмента находится на берегу Москвы-реки по адресу 2-й Южнопортовый проезд, владение 10. В настоящее время там расположены офисы, склады и автосервисы.

— На неэффективно используемой территории появится современный городской квартал, где возведут более одного миллиона квадратных метров жилья, — указал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Министр добавил, что на участке возведут порядка 415 тысяч квадратных метров общественной и социальной недвижимости. Кроме того, в планах возвести образовательный комплекс для 1,5 тысячи учеников и 675 воспитанников, а также подстанции скорой и неотложной медицинской помощи.

На месте кластера Южный порт появится крупнейший проект редевелопмента в Европе, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В рамках реализации проекта появится не только комфортное жилье, но и коммерческая недвижимость, а также различные социальные объекты, транспортная инфраструктура. Кроме того, на месте кластера пройдет благоустройство территории.