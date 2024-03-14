Собянин выступил с обращением накануне выборов

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы проголосовать на выборах президента России, подчеркнув, что президенту страны «принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что в России президент играет ключевую роль в системе государственной власти.

«Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. Президент - Верховный главнокомандующий Вооружённых Сил, что особенно важно в нынешнее время», - заявил мэр.

Как отметил Собянин, выбирая среди кандидатов в президенты, избиратели отдают свой голос за человека, «которому доверяют свое будущее и будущее своих близких».

«Москва - сердце России, столица и крупнейший город страны. И голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо», - подчеркнул Собянин.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.

Отдать свой голос можно будет с 08:00 пятницы, 15 марта, до 20:00 воскресенья, 17 марта.

На избирательных участках можно будет проголосовать традиционным способом (бумажный бюллетень) или воспользоваться электронным терминалом. Они оснащены наушниками и опциями для слабовидящих и незрячих избирателей.