Новую функцию с СМС-сообщением добавили на портале mos.ru

На портале mos.ru появилась новая удобная функция для жителей столицы. Теперь горожане могут запросить СМС со ссылкой на пошаговую инструкцию по наиболее распространенным вопросам, связанным с использованием сайта.

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За 2,5 месяца с момента запуска новой услугой воспользовались уже более 400 раз. Жители столицы могут открыть ссылку в любое удобное время и пошагово изучить вопрос, например, о том, как создать учетную запись, восстановить пароль для входа на портал, почистить кеш или внести изменения в отправленное заявление. Чтобы запросить СМС, горожанам необходимо обратиться на горячую линию службы технической поддержки портала по телефону: 8 (495) 539-55-55.

— Мы продолжаем расширять функции городских горячих линий, чтобы получение консультаций было еще удобнее и быстрее. Теперь жителям столицы не нужно записывать информацию или звонить повторно, если какой-либо из моментов остался незафиксированным, — сообщил руководитель общегородского контакт-центра Москвы Андрей Савицкий, слова которого приводит официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, при помощи портала mos.ru жители столицы могут оформлять документы, просматривать домашние задания и оценки детей в школе, передавать показания приборов учета и многое другое.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на портале появился раздел «Помощь», а в личном кабинете модернизировали раздел «Безопасность». Кроме того, в прошлом году был запущен сервис «Мой питомец».