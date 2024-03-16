Москвичам рассказали о погоде 16 марта

Переменная облачность, местами гололедица и температура до плюс 8 градусов прогнозируются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 6-8 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до минус 1 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.