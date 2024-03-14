Москвичи отпразднуют Масленицу в "Аптекарском огороде" 17 марта

Празднование Масленицы пройдет 17 марта в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

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Мероприятие начнется в 14:00 в центре поля. Для посетителей подготовлены активности, забавы и сожжение чучела. Бесплатный вход организуют для дошкольников, студентов МГУ имени М. В. Ломоносова и членов многодетных семей, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Кузнецком мосту в рамках "Московской масленицы" проводится круглосуточный блинный марафон. Столичные повара готовят для гостей блины все семь дней фестиваля. Посетители могут попробовать угощение с традиционными или необычными начинками.

Также 16 и 17 марта на рыбном рынке "Москва – на волне" пройдут кулинарные баттлы, в которых будут соревноваться студенты восьми московских вузов под руководством шеф-поваров. Победившую команду определят гости фестиваля, которые оценят оригинальность и подачу блюда.