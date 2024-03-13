Москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве и Подмосковье до 6:00 пятницы, 15 марта, продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России.

© Вечерняя Москва

— Период предупреждения – до 6:00 15 марта. На дорогах местами гололедица, — следует из сообщения.

Начало метеорологической весны в Москве может быть положено 15 марта, прогнозирует синоптик Евгений Тишковец. Он утверждает, что метеорологическая весна предполагает устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений.

В Москве на этой неделе будет переменчивая погода с неустойчивыми температурными показателями, сообщила «Вечерней Москве» главный специалист столичного Метеобюро. Она также предположила, когда в столице растает снег.

Кроме того, в столичном регионе 13 марта началось активное таяние почвы, что ознаменовало приход весны. Освободившаяся от мерзлоты почва начнет активно впитывать воду. Так как первый месяц весны не богат на осадки, то талые воды особенно необходимы. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.