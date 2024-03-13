Скворцы вернулись в Москву после зимовки

Первые в этом году скворцы замечены в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы уже заметили на природных территориях первых скворцов и грачей. Возвращение перелетных птиц – верный признак скорого потепления и наступления климатической весны», – сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что пока массовой миграции пернатых нет.