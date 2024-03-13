Скворцы вернулись в Москву после зимовки
Первые в этом году скворцы замечены в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы уже заметили на природных территориях первых скворцов и грачей. Возвращение перелетных птиц – верный признак скорого потепления и наступления климатической весны», – сказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что пока массовой миграции пернатых нет.
«Согласно календарю прилета птиц, разработанному орнитологами департамента, исходя из многолетних наблюдений, в марте в столицу должны вернуться белая трясогузка, зяблик, в апреле – лысухи, чомги и дрозд-белобровик. Кукушка, иволга и черный стриж завершат миграцию перелетных птиц в Москву», – отмечается в сообщении.
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