Стало известно, как будут работать аттракционы на Северном речном вокзале весной

Несмотря на весеннее потепление бесплатные развлечения еще будут работать на Северном речном вокзале (СРВ). Об этом в среду, 13 марта, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В этом сезоне мы впервые запустили бесплатные аттракционы в парке СРВ, а также лыжню, которая проходила по каналу имени Москвы. За месяц их посетили более 64 тысячи человек. С наступлением тепла сезонные аттракционы постепенно прекращают свою работу, однако мы готовим для горожан другие развлечения, — отметил руководитель столичного дептранса.

По его словам, 15 марта — последний день работы электротюбинга, а тюбинг-горка будет открыта до 1 апреля. Кроме того, цепочная карусель, полоса препятствий, тюбинг-кросс и карусель «Лошадки» будут работать до 5 апреля, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В конце прошлого месяца мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что всего для любителей лыжного спорта подготовили около 400 трасс общей протяженностью свыше 500 километров.