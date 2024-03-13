Сергунина рассказала, как Московский зоопарк готовится к теплому сезону

В минувшие выходные горожане и гости столицы впервые смогли понаблюдать за пандой Катюшей в экспозиционном вольере, который открыли для всех желающих 8 марта. Об этом в среду, 13 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— За первые пять дней Катюшу увидели больше 40 тысяч человек. В павильон «Фауна Китая» сейчас заходят почти все гости зоопарка, — рассказала заммэра.

Сергунина добавила, что Катюша недавно начала осваиваться на новой территории. Изначально они вместе с мамой Диндин проводили время в неэкспозиционном помещении.

Кроме того, отметила заммэра, с наступлением весны Московский зоопарк перешел на новый режим работы — время посещения продлили на час вместе с увеличением светового дня. Посетить столичный зоосад можно с 9:00 до 18:00, кассы открыты с 9:00 до 17:00.

При этом посмотреть на семью панд можно большую часть времени. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, его кормления проходят в 09:00, 14:00 и около 16:30–17:00, то график активности Катюши пока неизвестен.

Среди прочего в Московском зоопарке активно идет подготовка к теплому сезону. В помещениях оранжереи выращивают цветы и декоративные растения, ведется работа в вольерах — зоологи сеют траву, подрезают кусты и проверяют состояние домиков. Когда в дневные часы температура установится в плюсовом значении, в наружные вольеры начнут выходить азиатские слоны. А с мая на свежем воздухе будут прогуливаться капибары, тапир, гориллы и другие теплолюбивые животные.

В тот же день генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала ролик с идеальными буднями панды Катюши и ее мамы Диндин. После плотного обеда семейство решило немного поиграть. После того как Катюша и Диндин вдоволь посидели месте, медвежонок решил исследовать поилку.