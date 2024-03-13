Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 13 марта, опубликовала ролик с идеальными буднями панды Катюши и ее мамы Диндин.

На видео китайские медведи после плотного обеда решили немного поиграть. После того, как Катюша и Диндин вдоволь посидели месте, медвежонок решил исследовать поилку. К середине видео обе панды утомились и вновь принялись есть бамбук.

— Катюша поела, дальше по плану игры. Диндин как примерная мама, ест бамбук в перерывах между играми, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее гендиректор зоопарка поделилась кадрами с вечерней попыткой «побега» Катюши от своей мамы. Медвежонок пытается выбраться из крепких объятий родительницы, чтобы поиграть с гуляющей в экспозиционном вольере птицей. Однако мама медвежонка сильнее и никак не хочет отпускать дочку. Поэтом панды решают посидеть в компании друг друга.

Светлана Акулова 11 марта опубликовала ролик с первым катанием малышки Катюши с горки в экспозиционном вольере. На кадрах медвежонок сначала осторожно лежит на середине деревянной конструкции, после чего неторопливо решает скатиться по ней. Оказавшись внизу, Катюша начинает исследовать вольер.