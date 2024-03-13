Собянин сообщил о строительстве путепроводов между районами Марфино и Бутырский

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 13 марта, рассказал, что сразу три путепровода возведут на пересечении линий МЦД-1 и МЦД-3.

Глава горда отметил, что новые путепроводы смогут соединить улицы Валаамскую и Академика Королева, благодаря чему у жителей столицы появится дополнительная транспортная связь. Это решение также позволить увеличить пропускную способность ряда улиц. К их числу относятся улицы Академика Королева, Дубовая Роща, Милашенкова и Комдива Орлова.

— Путепроводы строятся с учетом будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Также заранее готовим железнодорожную инфраструктуру для ВСМ, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр сообщил, что на текущий момент уже происходит возведение опор путепровода через железнодорожные пути. Кроме того, план проекта подразумевает строительство и реконструкцию более чем 5 километров дорог.

За 2023 год в городе построили более 100 остановок, а также ввели в эксплуатацию 30 новых маршрутов и улучшили еще более 180. Большим событием минувшего года, по словам мэра, также стал запуск новых линий МЦД-3 и МЦД-4. Работы по улучшению общественного транспорта продолжаются постоянно.

Жители столицы в 2023 году совершили на городском транспорте на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022-м. При этом поездки на личных автомобилях сократились на четыре процента.