Москва примет участие в XXХI Минской международной книжной выставке-ярмарке

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы примет участие в работе XXХI Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 14 по 17 марта в Минске. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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Столица представит медиаэкспозицию издательской программы правительства Москвы «Москва книжная». Для посетителей и участников выставки проведут мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение культуры чтения среди читающего населения Беларуси, в том числе подрастающего поколения. Это творческие встречи и презентации.

К выпуску в свет при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы подготовлены российско-белорусские издательские проекты «От Московской битвы до операции «Багратион». К 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков» и «От Москвы до Бреста. По дороге славы». Презентация данных книжных изданий и других издательско-информационных проектов, изданных в рамках Издательской программы Правительства Москвы, запланированы в рамках работы XXXI Минской международной книжной выставки-ярмарки и на других площадках города Минска.

Издательская программа Правительства Москвы существует с 1993 года. За это время при поддержке из городского бюджета вышло в свет более 1400 наименований книг. Общий тираж книг, изданных при поддержке московского Правительства, составляет более 8,8 млн. экземпляров. Ежегодно более 200 тыс. экземпляров книг, изданных в рамках программы, направляются в школы и городские публичные библиотеки, в организации и фонды для проведения социально значимых мероприятий. Издательская программа Правительства Москвы с 1999 года представлялась более чем на 250 национальных, международных и региональных книжных выставках и ярмарках.

Поддерживая книгоиздательскую деятельность, Правительство Москвы в первую очередь оказывает внимание изданию тех книг, выпуск которых не преследует исключительно коммерческий интерес. У изданий, представленных в экспозиции и выпущенных при поддержке Правительства Москвы, главная цель – духовно-нравственная, поэтому в основном это историческая, патриотическая, детская и подростковая литература, книги и мультимедийная продукция о родном городе, о героических событиях в жизни страны, подвигах и достижениях ее лучших представителей и всего народа. Полностью за счет средств из городского бюджета Москвы выпущено более 40 изданий для детей с ограниченными возможностями, в том числе 30 комплектов книг для детей с нарушением зрения и детей с задержкой в развитии. Регулярно выпускается и книга-подарок от имени Мэра Москвы для слабовидящих детей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с директорами трех крупных столичных библиотек, ориентированных на разные возрастные категории, и узнала, как отличаются предпочтения в литературе, как воспитать любовь к книге, которую мы проносим через всю жизнь, и по-прежнему ли мы остаемся литературоцентричной страной.