Первые подснежники расцвели в Москве

В Москве расцвели первые весенние цветы — подснежники. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова, опубликовав также фото.

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Она пояснила, что первыми на яркие солнечные лучи реагируют московские скверы.

«Снег, скопившийся за зиму, частично вывозится, и здесь первыми появляются "прогалины" за счет тепла, поступающего с глубины почвы и от вертикальных строений», — написала синоптик.

Именно в таких местах и начали расцветать подснежники, пояснила она. Метеоролог также добавила, что теплая погода готовит условия для активного таяния снега, когда за сутки его высота станет убывать на 2-3 сантиметра.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что москвичам следует готовиться к основательному потеплению — в столицу в скором времени придет климатическая весна.