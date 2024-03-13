Москвичам рассказали, какая погода ожидается в выходные

Облачная с прояснениями погода и небольшие осадки при температуре от +4 до +6 градусов ожидаются в Москве в выходные. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в выходные погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. В результате небо будет облачным с прояснениями. Суббота, 16 марта, пройдет без осадков. Днем в воскресенье, 17 марта, ожидается небольшой дождь. Сохранится южный ветер, однако без порывов.

В утренние часы в Москве ожидается около 0 градусов, в Подмосковье — от -4 до +1 градуса. Днем в столице будет от +4 до +6 градусов, а в области — от +1 до +6 градусов. Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса.

«Так что погода вполне комфортная и для проведения выборов, и для того, чтобы погулять по улицам и съездить, может быть, на дачу», — добавила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна начнется в Москве 15 марта. Снежный покров же полностью сойдет лишь к середине апреля.