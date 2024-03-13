Монеты на памятник «Живая память благодарных поколений» соберут в Музее Победы

В Зале Славы Музея Победы 14 марта состоится торжественная церемония установки колбы для сбора монет. Из них в дальнейшем будет создан памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Благотворительная акция пройдет в рамках общенационального проекта России и Белоруссии «Живая память благодарных поколений». Подобный памятник был установлен в Минске в 2022 году в Парке Победы. В его создании приняли участие более 500 тысяч семей из стран бывшего СССР. Планируется, что в Москве такой памятный знак будет установлен в 2025 году.

Ожидается, что основой для памятника станут монеты от более чем пяти миллионов семей. Все желающие смогут принять участие в создании памятника. Памятный знак обеспечит связь прошлых, нынешних и будущих поколений.

15 марта в Музее Победы пройдет бесплатная лекция «Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция». Присоединиться смогут все желающие, для этого необходима предварительная регистрация на сайте музея.

Кроме того, в марте в киноклубе «Поклонка» покажут четыре новых фильма. Перед каждым показом картину представит ведущий клуба, киновед Геннадий Ходос.