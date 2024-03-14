Собянин: Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 марта, сообщил, что Кольцевой линии столичного метрополитена исполнилось 70 лет.

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По словам главы города, в будни по Кольцевой линии перемещается порядка 1,2 миллиона пассажиров. Мэр подчеркнул, что каждая станция этой линии — объект культурного наследия регионального значения и памятник расцвета архитектуры сталинского ампира.

Собянин отметил, что на Кольцевой линии всегда были задействованы современные технологии. Например, в 1950-х годах впервые в метрополитене здесь появился автоинформатор, а в 1970-х машинисты стали работать без помощников.

— Сегодня по Кольцевой пассажиров перевозят современные составы «Москва-2020». Здесь полностью обновлена автоматика и телемеханика движения поездов. Это позволило добиться интервала между поездами в часы пик — полторы минуты, — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

1 марта исполнился год с момента открытия БКЛ метро, в связи с чем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах первого года ее работы. По его словам, новые маршруты соединили напрямую соседние районы, что позволяет экономить до 45 минут в день.