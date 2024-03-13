Шестой Бал медиков пройдет в Москве 16 июня

Шестой Бал медиков состоится в зале отеля «Марриотт Империал Плаза» в Москве 16 июня. Об этом в среду, 13 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе мероприятия.

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Бал объединит специалистов самых разных направлений здравоохранения. Торжество откроют студенты лучших столичных медицинских вузов. Также перед зрителями выступят симфонический и джазовый оркестры, звезды российской оперы и балета.

Мероприятие организовывает компания «Венский Бал Москва» совместно с компанией инновационных медицинских технологий «КитМед».

13 и 14 марта в музейно-выставочном объединении «Манеж» состоится первый в столице специализированный форум «Молодой специалист — строитель будущего», посвященный кадровой обеспеченности отрасли. На одной площадке город создает прямой диалог между студентом и работодателем, помогает увидеть перспективу роста и развития в профессии для молодежи.

Столичные школьники приняли участие во Всемирном фестивале молодежи, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта. Они вместе со студентами колледжей работали в 18 лабораториях и мастерских.