Московский зоопарк показал забавные фото панд Катюши и Диндин

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась забавным кадром с пандой Катюшей и ее мамой Диндин.

© Telegram / Светлана Акулова

— Играют в прятки, — прокомментировала снимок руководитель столичного зоосада.

На фото видны панды, которые словно «водящие» в игре в прятки считают, давая друг другу спрятаться, уткнувшись в углы под лестницей. Подписчики Telegram-канала Акуловой заметили, что Катюша просто повторяет за мамой. А кто-то написал, что, судя по всему, прятаться от панд должны сами сотрудники зоопарка.

Незадолго до этого Светлана Акулова опубликовала ролик с идеальными буднями панды Катюши и ее мамы Диндин. На видео медведи после плотного обеда решили немного поиграть. После того как панды вдоволь посидели вместе, медвежонок решил исследовать поилку. К середине видео обе панды утомились и вновь принялись есть бамбук.

5 марта гендиректор зоосада опубликовала ролик с парным взвешиванием животных. На кадрах панды сначала вместе стоят у прутьев клетки, после чего Диндин решает посидеть на весах. Катюша, недолго думая, следует за своей родительницей.