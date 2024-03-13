Москвичей пригласили на благотворительную акцию «Доброгены Крокодила Гены»

Благотворительная акция «Доброгены Крокодила Гены» состоится 28 марта в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. Об этом в среду, 13 марта, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — благотворительном Фонде имени Ким Пен Хва.

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Акция приурочена к 55-му юбилею мультфильма «Крокодил Гена». Также исполняется 90 лет «эскимо на палочке».

Участников мультэволюции ждут те самые «500 эскимо» (в виде 25-килограммового торта-мороженого). Кроме того, этому событию будет посвящена концертная программа, представленная национальными корейскими коллективами и К-поп кавер-дэнс коллективом.

В 2020 году был запущен благотворительный сервис на городском портале mos.ru. С момента начала работы им воспользовались более 85 тысяч человек. Средства, направляемые через благотворительный сервис, идут на поддержку подопечных московских некоммерческих организаций. В среднем жители столицы в 2023 году еженедельно направляли на благотворительность более миллиона рублей