Собянин открыл после реконструкции спортивный зал «Дружба» в «Лужниках»

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 13 марта, открыл после реконструкции универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках».

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Исторический спортивный комплекс «Дружба» (...) получил новую жизнь, новое дыхание, новое рождение после длительной и сложной реконструкции. И теперь снова тысячи спортсменов будут здесь заниматься, получать удовольствие от занятий в таком прекрасном зале, — подчеркнул глава города.

По его словам, в ходе работ специалисты усилили несущие конструкции, заменили трибуны основного зала, а также обновили инженерные коммуникации. Кроме того, в здании были установлены современные системы пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования.

После реконструкции в спортзале начнут проводить соревнования и тренировки по мини-футболу, волейболу художественной гимнастике и другим видам спорта, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале марта стало известно об открытии всесезонного теннисного центра в Лужниках. В нем находятся 15 крытых кортов, а также три крытых корта для падел-тенниса и четыре площадки для игры в сквош. На всех объектах установлено спортивное оборудование мирового уровня.

Мэр Москвы до этого сообщил, что в 2024 году в столице будут достроены и реконструированы 14 крупных спортивных сооружений.