Современные и экологичные: в 2024 году в Москву поступят электробусы в новом дизайне

Столица закупает самую современную технику российского производства и заменяет автобусы на электробусы. Москва — один из мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Мы закупаем самый современный подвижной состав российского производства по поручению Сергея Собянина. Заменяем автобусы на электробусы, чтобы поездки москвичей становились еще комфортнее, а негативное влияние на экологию снижалось. В 2024 году в столицу придет более 800 единиц инновационной техники. Планируем, что к 2030-му число электробусов достигнет 5,3 тысячи», — отметил Максим Ликсутов.

С 2018 года в город поступило около 1,5 тысячи электробусов. Они вышли почти на 120 маршрутов. В 2023-м Москва заключила контракты на поставку 1,2 тысячи машин КамАЗ и ЛиАЗ. Это крупнейшая в Европе закупка такого вида транспорта. В 2023 году в столицу поступило более 350 электробусов, которые вышли на 39 городских маршрутов. Еще свыше 800 инновационных машин прибудет в 2024-м.

Кроме того, уже в этом году начнется поставка техники в обновленном дизайне. У электробусов КамАЗ будет более современная форма бампера, капота, габаритных и противотуманных фар.

Современный дизайн

В передней «маске» электробуса изменятся вертикальные габаритные огни, форма капота, корпус внешней основной светотехники, противотуманные фары и форма бампера. В задней «маске» поменяют вертикальные габаритные огни с указателями поворота, места установки внешней основной светотехники и светоотражающий элемент капота.

Современные электробусы российского производства повышают комфорт поездок пассажиров. Экологичный транспорт снижает негативное влияние на окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год.

Все электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины.

С 2022 года в Москву приходят электробусы улучшенной комплектации. От техники более ранних поставок их отличает ряд преимуществ. Например, адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов, и теперь он заметнее издалека. Помимо этого, электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40–50 километров до 80 километров — электробус едет дальше после подзарядки, при этом вес машины остался прежним.

Для организации экологичных маршрутов столица развивает зарядную инфраструктуру. С 2022 года построены электробусные парки «Красная Пахра» в ТиНАО, «Митино» на северо-западе и «Салтыковка» на востоке Москвы. Вместе три новых парка сейчас обслуживают 25 маршрутов. Всего предусмотрено девять площадок для электробусов в разных районах города.

Кроме того, продолжается установка ультрабыстрых зарядных станций. Сегодня в Москве их уже более 340, а еще около 200 установят в 2024 году. Они работают в любую погоду и подходят для техники разных производителей.

Москва будет и дальше развивать городской электротранспорт и сохранит лидерство в Европе по количеству современной экологичной техники.