Московским выпускникам дадут больше бесплатных мест в колледжах

В Москве для выпускников девятых классов в рамках новой целевой программы добавят дополнительные 10 тысяч бюджетных мест по популярным направлениям, включая креативные индустрии, профессии в промышленности, финансах и IT-сфере. Об этом в среду, 13 марта, во время посещения Московского технологического колледжа рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

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«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о старте новой целевой программы в колледжах Москвы. Мы откроем 10 000 дополнительных бюджетных мест для выпускников 9 классов столичных школ. Раньше для абитуриентов колледжей было доступно в среднем около 30 тысяч бюджетных мест. Из них набор среди девятиклассников – порядка 20 тысяч. Теперь благодаря запуску новой программы примерно в полтора раза больше ребят после девятого класса смогут бесплатно получить качественное образование и востребованную профессию практически с гарантированным трудоустройством на ведущие городские производства» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, суммарно с учетом выпускников 11-х классов на бюджет смогут поступить 40 тысяч человек. «Мы проанализировали вместе с работодателями востребованность профессий на рынке, уровень зарплат, интерес со стороны молодежи. Впервые за последние годы мы открыли бесплатные места на специальности в области финансов и торговли, образования и соцсферы. В предыдущие годы в основном они были доступны только платно, и школьники могли претендовать на чуть более 100 бюджетных мест в каждой из сфер. Теперь для них открыто по каждому направлению от тысячи до полутора тысячи мест», — рассказала вице-мэр. Увеличились контрольные цифры приема в самых популярных у абитуриентов направлениях. В 1,5 раза расширены бюджетные места в сфере информационных технологий — с почти 4 до более 6 тысяч. В креативных индустриях контрольные цифры выросли почти в два раза — с 2 до почти 4 тысяч.

Расширяется число бюджетных мест в области, где можно не только устроиться работать по специальности, но и запустить свой бизнес. В 1,5 раза увеличилось число мест в сфере гостеприимства: это профессии повара, кондитеры, специалисты в сфере туризма.

Дополнительно откроется более 2000 бюджетных мест под 13 новых направлений. В основном это востребованные специальности, которые «вызваны текущим промышленным бумом». Например, колледжи будут готовить по контролю качества в машиностроительной отрасли или информационному моделированию в строительстве.

Кроме того, отметила Ракова, город продолжает заниматься профориентацией учащихся и помогать школьникам определиться с будущей профессией.

«На этих весенних каникулах мы проведем масштабный Фестиваль колледжей. Мы подготовили разнообразную программу — от модных показов до киберспортивных соревнований. Начнем мы с грандиозного Гастрофестиваля в популярном сейчас “Депо. Три вокзала”, где ребята из колледжа будут показывать свое мастерство в кулинарном искусстве», — добавила вице-мэр.

Как отметили в Соцкомплексе столицы, запуск программы целевого набора в колледжи Москвы стал одним из этапов глобальной трансформации столичной системы среднеспециального образования, которая началась два года назад. В городе развивают долгосрочное партнерство с работодателями, учитывают их мнение при формировании цифр приема в колледжи и содержания обучения. В этом учебном году уже обновлено 100 образовательных программ и увеличено до 70 процентов долю практико-ориентированных часов, чтобы студенты получали реальные навыки уже с первого курса. Для этого меняется материально-техническая база. До конца года в Москве модернизируют 230 мастерских и лабораторий колледжей и создадут 90 новых, а также проектируют новые колледжи, которые будут приближены к реальному производству.