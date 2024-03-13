Московские коммунальщики помогают снегу быстрее сойти в городе

На днях комплекс городского хозяйства Москвы отчитался о весенних работах, одна из которых описывалась фразой: "повсеместно организовано ворошение снега". Ряд москвичей повеселила эта новая работа коммунальщиков. В социальных сетях начались споры о том, что это совершенно бесполезная работа, мол, через пару недель и так все растает. А кто-то даже объявил конкурс на лучшую поговорку про "ворошение".

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Действительно, каждый день в разных районах города можно наблюдать одну и ту же картину. На высоких уже почерневших кучах лежалого снега стоит по пять-семь человек с лопатами и остервенело бьют по снежной массе под ногами. Отдельные куски то ли льда, то ли снега, падают на тротуар или дорогу. Но их обычно не поднимают: днем на термометрах устойчивый плюс, растает. Покончив с рыхлением одной снежной кучи, команда перемещается к следующему снежному навалу.

Как оказалось, ворошение снега - совсем не новая работа, более того, нужна она не только чтобы занять руки дворников в межсезонье, когда снегопады уже закончились, а мести двор или поливать газоны еще рано. Как рассказывает "РГ" заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Лосиноостровского района Глеб Перелыгин, "ворошение" входит в регламент весенней уборки территорий города.

"Занимаются работой сотрудники ГБУ "Жилищник". У нас, например, это дорожные рабочие, дворники и сотрудники зеленого хозяйства, - говорит Глеб Перелыгин. - Ворошат снег в тех местах, куда зимой его складировали во время сильных снегопадов. Такие территории могут быть на газонах или прилегать к ним. Основная задача разбить слежавшийся снег, чтобы он быстрее таял".

По словам замглавы управы, основная цель этой работы - предотвратить образование наледи на прилегающих территориях, то есть, по сути, обеспечить безопасность горожан. Ведь днем плюсовая температура, снег подтаивает, и ручьями стекает на тротуар, превращаясь вечером в ледяной каток.

"Газоны при такой работе не страдают. Более того, земля быстрее прогреется, напитывается влагой, что будет благотворно влиять на качество зеленых посадок, ведь уличных реагентов во дворах не применяют, а дворовые вреда природе не приносят", - отмечает Перелыгин.

Он отметил, что по необходимости позднее на газоны могут добавить питательный грунт или обновить посадки, если качество зеленых насаждений низкое.

Помимо коммунальных служб районов ворошением снега заняты и сотрудники городских компаний. Например, ГБУ "Автомобильные дороги", ответственные за приведение в порядок территории парка Победы на Поклонной горе, также ворошат снег. Причем эту работу начали они еще в конце февраля, с первыми плюсовыми дневными температурами. Как объясняют в пресс-службе учреждения, снег ворошат на рекреационных территориях парка, где его собирали в зимний период. На природных территориях никто снег не трогает.

Отметим, что, по словам почвоведов, работа по ворошению снега никак не сказывается на состоянии газонов весной и растительности на них.

"Дело в том, что все загрязнения, в том числе реагенты, которые уже попали в снег, так там и остаются. Неважно, когда этот снег растает, сейчас ли от ворошения или через пару недель от прогрева солнцем, но зимние загрязнения попадут в почву, - рассказывает "РГ" доктор биологических наук факультета почвоведения МГУ Дмитрий Ладонин. - Чтобы этого не происходило, снег, содержащий реагенты, нужно вывозить и утилизировать. А в целом в городе проводить меры по снижению загрязненности".

И добавил, что в этом году снег вывозили с территорий дорог, но во дворах - почти нет. Пострадать же растения могут, только если во время ворошения снега их задели лопатами.

Как ожидается, продлятся работы по ворошению снега до окончательного схода "остатков зимы" с газонов и клумб. Произойти это может, по данным метеорологов, до конца месяца.

Кстати, помимо "ворошения снега", коммунальные службы города сейчас заняты подготовкой к паводку, промывкой элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, например, дорожных знаков, щитов, ограждений и прочего.