Москвичи украшают город снеговиками в форме зайцев и уток

Эта зима в столице имеет все шансы запомниться снежным креативом. Дело в том, что горожане стали лепить снеговиков в форме зайцев, котов, уток и медведей.

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Тех же зайцев обычно изображают на деревьях - когда снег сырой, на стволе можно вылепить любую фигуру. А маленьких снежных уток рядами выставляют на скамейках, поручнях и других подвернувшихся поверхностях - получается мило.

Фотографиями этих творений пестрят соцсети. Однако в случае с утками особого мастерства от "скульпторов" не требуется - для их лепки продаются пластиковые формы. С их помощью десяток одинаковых уточек можно слепить за пару минут.