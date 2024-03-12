Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 12 марта, поделилась кадрами с вечерней попыткой «побега» Катюши от своей мамы.

На видео медвежонок пытается выбраться из крепких объятий родительницы, чтобы поиграть с гуляющей в экспозиционном вольере птицей. Однако мама медвежонка сильнее, и никак не хочет отпускать дочку. Поэтом панды решают посидеть в компании друг-друга.

— Маам, ну пусти. Я с птичкой поиграю, — следует из подписи к публикации.

Светлана Акулова 11 марта опубликовала ролик с первым катанием малышки Катюши с горки в экспозиционном вольере. На кадрах медвежонок сначала осторожно лежит на середине деревянной конструкции, после чего неторопливо решает скатиться по ней. Оказавшись внизу, Катюша начинает исследовать вольер.

10 марта гендиректор выложила ролик с пробуждением панды Катюши в экспозиционном вольере. На кадрах малышка лежит вместе со своей мамой на деревянной конструкции. Пока Диндин дремлет, ее дочка начинает двигаться после дневного сна. Кажется, малышка набралась сил и готова к новым играм.