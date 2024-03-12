Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 12 марта, опубликовала видео с необычным и индивидуальным досугом семейства сурикатов.

На кадрах один из зверьков активно трет стеклянную стенку вольера и ее деревянные элементы, в то время как два его сородича выбрали менее энергозатратное занятие — сон. Свидетелями продуктивно-ленивого дня сурикатов стали гости зоопарка, которые снимали происходящее на видео.

— У сурикатов своя атмосфера, — следует из подписи к публикации.

В декабре генеральный директор Московского зоопарка поделилась кадрами того, как семейство сурикатов пристально изучает похожую на флейту конструкцию. В ролике заметно, как резвые млекопитающие осматривают «флейту», обнюхивая отверстия, по всей видимости, в поисках чего-то съестного.

Летом прошлого года сотрудники зоосада выложили ролик о времяпрепровождении сурикатов. Зверьки предпочитают солнечную погоду и активно занимаются рытьем. На кадрах видно, с какой старательностью животные раскапывают песок и землю. Там они ищут насекомых, чтобы ими полакомиться.