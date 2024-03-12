Первые подснежники появились в «Аптекарском огороде» под открытым небом
В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом появились первые в 2024 году подснежники, их можно увидеть у главного входа. Об этом сообщает пресс-служба сада.
«Первые подснежники в 2024 году были замечены 12 марта в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что на территории «Аптекарского огорода» произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский.
«Большинство видов цветут зимой, некоторые – ранней весной и поздней осенью», – добавили в пресс-службе.