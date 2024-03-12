ФОК «Стальной» в районе Алексеевский введут в эксплуатацию в 2025 году

Впервые в возводимом за счет городского бюджета физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Стальной» будет организована камера сухого жара, здание планируется ввести в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

«ФОК «Стальной» в районе Алексеевский введут в эксплуатацию в следующем году. Объект реализуется в рамках программы «Спорт Москвы» и расположен поблизости от метро «Алексеевская» и «ВДНХ», его строительная готовность составляет 10%. Строители выполняют устройство монолитных конструкций подземной и наземной частей, ленточного фундамента для ограждения территории объекта, продолжается каменная кладка стен, а также устройство наружных инженерных сетей. В спорткомплексе появится большой спортивный бассейн 50 на 25 м на 10 дорожек», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

По его словам, в Алексеевском районе не было ни одного бассейна, предназначенного именно для спортивного плавания.

«Помимо того, впервые в составе типового ФОК появится камера сухого жара – полноценное пространство площадью около 50 кв. м, включающее блок сауны, комнату отдыха, душевые кабины и санузлы, что будет особенно способствовать восстановлению после сильных физических нагрузок», – также добавил Загрутдинов.

Уточняется, что в состав объекта общей площадью 8 тыс. кв. м также войдут следующие функциональные пространства: детский бассейн 10 на 6 м; зал общей физической подготовки; административные, медицинские и технические помещения; буфет. Отмечается также, что пропускная способность объекта, доступного для маломобильных групп граждан, составит более 1 тыс. 700 человек в сутки. Прилегающая территория будет благоустроена, предусмотрена парковка на 25 машиномест.

Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, на северо-востоке столицы ведется обширное жилищное строительство по программе реновации и развивается социальная инфраструктура. Помимо спортивного комплекса в округе планируется построить два детских сада на 200 и 225 мест, уже готово пожарное депо.