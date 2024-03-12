Столичные причалы начали готовить к открытию пассажирской навигации
Началась подготовка столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Подготовительные работы пройдут на 44 причалах. В первую очередь очистим их от остатков льда и снега, промоем лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведем пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски», – сказал Бирюков.
По его словам, при необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Кроме того, обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
«Работы на причалах продолжатся и во время навигации. До середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна. В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести», – добавил Бирюков.