Столичные причалы начали готовить к открытию пассажирской навигации

Началась подготовка столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Подготовительные работы пройдут на 44 причалах. В первую очередь очистим их от остатков льда и снега, промоем лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведем пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски», – сказал Бирюков.

По его словам, при необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Кроме того, обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.