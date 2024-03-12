Северный вестибюль городского вокзала Тестовская МЦД-4 откроется в этом году

Новый северный вестибюль самого высокого городского вокзала Тестовская МЦД-4 будет открыт в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Так, на данный момент пассажиры пользуются лишь южным вестибюлем, который позволяет выйти к деловому центру "Москва-Сити", пересесть на столичное метро и сделать пересадку на Деловой центр МЦК.

"С открытием северного вестибюля мы улучшим доступность к станции для жителей возле Шелепихинской набережной", – уточнили в департаменте.

Кроме того, по информации пресс-службы, удобство ощутят и сотрудники делового центра "Москва-Сити", которые смогут быстро перейти пешком из одной части района в другую или воспользоваться наземным метро.

На северном вестибюле также появится лифт и эскалатор, уточнили в Дептрансе Москвы.

"В сентябре 2023 года мы запустили четвертый диаметр с новым городским вокзалом Тестовская, который соединили быстрой пересадкой с метро. По поручению Сергея Собянина откроем северный вестибюль и соединим станцию D4 с МЦК", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин открыл южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1. Он стал 50-м подобным объектом транспортной инфраструктуры города. Мэр выразил надежду, что это улучшит транспортную доступность четырех столичных районов.