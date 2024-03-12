Систему электронного голосования адаптировали для москвичей с нарушениями зрения

Систему электронного голосования на mos.ru адаптировали для москвичей с нарушениями зрения и моторики. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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Специалисты приспособили эту систему под работу скринридеров, благодаря чему жители столицы с ограниченными возможностями здоровья смогут самостоятельно принять участие в онлайн-голосовании за выбор президента РФ.

Устройство зачитает избирателю порядок проведения процедуры и озвучит список кандидатов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более половины россиян проголосуют на предстоящих выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ. Еженедельный опрос был проведен с 1 по 3 марта среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

Также свыше трех миллионов граждан России воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах», чтобы проголосовать на предстоящих выборах президента не по адресу прописки.

ЦИК России на заседании 9 февраля утвердила текст бюллетеня на предстоящих выборах президента Российской Федерации.