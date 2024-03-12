Москвичам раскрыли срок таяния снега

Снежный покров в Москве полностью растает не раньше начала апреля. Такие сроки в беседе с «Москвой 24» раскрыла главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Окончательно снег в городе сойдет только где-то в первой декаде апреля. Во-первых, потому что сугробы очень большие. Во-вторых, почва у нас промерзшая. Поэтому поступления тепла из нее не будет», — рассказала она. Специалист добавила, что с 11 марта в столице ожидается теплая погода, за счет чего высота снежного покрова уменьшится.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к концу недели высота снега в Москве уменьшится на 3-4 сантиметра. Прогнозируется сублимация снега, указал он.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что жителям и гостям столицы следует готовиться к основательному потеплению.