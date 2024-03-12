Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и Подмосковья

Жителям будет еще удобнее подъезжать к станциям Московских центральных диаметров и метро, улучшится сеть перехватывающих парковок.

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В рамках транспортной программы до 2030 года будет сформировано единое пространство Москвы и Московской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Сейчас в столице работают четыре диаметра с едиными тарифами, средствами оплаты, стандартами безопасности и комфорта. Треть станций находится в Московской области.

«Там же организовано 140 километров выделенных полос, чтобы передвигаться на смежных маршрутах наземного транспорта можно было быстрее. Сейчас таких маршрутов уже больше 470», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Три года назад в Московской области заработала карта «Тройка». За это время ей воспользовались свыше 67 миллионов раз.

К 2030 году жителям будет еще удобнее подъезжать к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) и метро. Улучшится сеть перехватывающих парковок — за шесть лет обустроят больше 150 тысяч мест в Москве и области. Кроме того, планируется интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений в тарифную зону МЦД, включая бесплатные пересадки.

Оставить мнение о новой программе можно с помощью чат-бота Александры. Для перевода разговора на оператора можно начать диалог с фразы «Транспорт-2030».