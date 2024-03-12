Новый учебный корпус на 500 мест в Ховрино ввели в эксплуатацию

В столичном районе Ховрино по адресу: ул. Клинская, д. 24а, введен в эксплуатацию новый учебный корпус на 500 мест, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

«Пятиэтажное здание общей площадью более 8,8 тыс. кв. м рассчитано на 500 учеников 8–11 классов. Строительство объекта образования велось за счет средств городского бюджета на участке, прилегающем к действующей школе №1474», – приводятся в сообщении слова руководителя комитета Антона Слободчикова.

Глава надзорного ведомства пояснил, что на первом этаже здания разместились вестибюль с гардеробами, обеденный зал на 250 посадочных мест, пространство для проведения общешкольных мероприятий на 300 мест с зоной эстрады. Второй этаж занимают спортивный зал, кабинеты универсального назначения и зимний сад, а третий – информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки и выдачи книг, а также учебные классы. На четвертом и пятом этажах располагаются академический и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы, лаборантские, ИT-полигон.

Отмечается, что рядом со школой обустроены места для отдыха и занятий спортом. На прилегающей территории оборудованы проезды и тротуары, установлены скамейки и урны, выполнено комплексное озеленение.

Председатель Мосгосстройнадзора напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству строительства объектов образовательной инфраструктуры города.

«На всех этапах возведения школы в районе Ховрино инспекторы провели пять контрольно-надзорных мероприятий. На данный момент застройщику выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – добавил Слободчиков.

Уточняется, что к проверкам привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований используемых материалов и строительных конструкций на соответствие проектной документации.