Проект «Экскурсии в метро» приглашает на ночные прогулки

Участники экскурсий также познакомятся с историей одного из старейших электродепо Московского метрополитена и узнают, как обслуживают составы.

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Москвичей и гостей столицы приглашают на ночные прогулки по метрополитену. Их организуют в рамках проекта «Экскурсии в метро», который перезапустили в 2023-м, а в этом году расширили новыми мероприятиями. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Проект “Экскурсии в метро” расширился, и теперь желающие могут посетить электродепо ночью. Гости узнают, как устроен метрополитен, а также проедут на ретропоезде по служебной ветви. Мы продолжаем участвовать в культурной жизни города и знакомить жителей с прошлым и настоящим столичного транспорта по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Ближайшие ночные экскурсии состоятся уже 22 марта. Купить билеты можно на сайте проекта. Участники экскурсий познакомятся с историей одного из старейших электродепо Московского метрополитена, ретропоезда и станций метро, увидят станцию-призрак, а также узнают, как обслуживают составы.

Помимо ночного посещения электродепо, проект предлагает и другие экскурсии, связанные с прошлым и настоящим Московского метрополитена. Это, например, прогулки по станциям — объектам культурного наследия. Маленьких гостей порадуютэкскурсии-квесты, которые проходят в игровом формате. Узнать больше и подобрать подходящий вариант можно на сайте проекта.