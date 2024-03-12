Собянин: В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий

В программу включены колледжи, выпускающие специалистов практически всех профилей, — от поваров до операторов беспилотных летательных аппаратов.

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В Москве продолжается модернизация системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. О том, как проходит обновление материально-технической базы колледжей, в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Практическим занятиям в колледжах отводится около 70 процентов учебного времени, поскольку только так студенты смогут освоить достаточный объем навыков и компетенций, которые позволят им с первых дней работы успешно встроиться в производственный процесс.

«Однако сегодня многие колледжи оснащены оборудованием, которое было закуплено 10 или даже 20 лет назад — оно устарело и физически, и морально. Поэтому задача на этот год — модернизировать и переоснастить современным оборудованием 230 мастерских и лабораторий, а также создать 90 новых», — написал Мэр Москвы.

В программу обновления включены колледжи, выпускающие специалистов практически всех профилей, — от поваров до операторов беспилотных летательных аппаратов.

К концу февраля новое оборудование получили более 30 средних образовательных учреждений, среди которых Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». В учебном заведении переоснастили ИТ-кванториум, компьютерный полигон, лаборатории, а также кабинеты по компьютерному моделированию и проектированию цифровых устройств. Для этого закупили 1280 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе современные мониторы и высокопроизводительные системные блоки, мощные серверы и программное обеспечение, многофункциональные устройства, интерактивные доски, ноутбуки и моноблоки.

В Московском автомобильно-дорожном колледже имени А.А. Николаева открыли три лаборатории: слесарную, слесарно-станочную и лабораторию диагностики подвески автомобиля. Для них приобрели более 160 единиц оборудования, в том числе 120 слесарных верстаков и по 24 сверлильных и заточных станка. Такие инструменты сегодня используют работодатели — партнеры колледжа, которые участвовали в формировании программы закупок. На новом оборудовании ежегодно будут обучаться свыше 1,5 тысячи студентов.

Нередко работодатели безвозмездно предоставляют оборудование учебным заведениям в рамках программы шефской помощи колледжам, с которыми они поддерживают партнерские отношения.

К примеру, помимо закупленных по программе модернизации более трех тысяч единиц оборудования и расходных материалов, в числе которых ИТ-техника, манипуляторы, конденсаторы и микросхемы, Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина получил от своего партнера современный учебно-производственный комплекс с линией автоматической сборки электронных устройств.

«В среднем ежемесячно студенты смогут собирать до пяти тысяч электронных модулей, которые используются повсеместно — от игрушек и бытовой техники до систем связи и вычислительной техники. Точно такую же линию компания использует на реальном производстве», — добавил Сергей Собянин.

Узнать больше о работе лаборатории и новом оборудовании в мастерских можно на днях открытых дверей, которые регулярно проводят столичные колледжи.

В этом году запланировано более тысячи мероприятий. Ожидается, что в них примут участие свыше 75 тысяч старшеклассников. Они смогут поработать на 3D-принтерах, освоить базовые навыки дуговой сварки, приготовить десерт, создать анимационный проект, свою компьютерную игру попробовать управлять строительным краном, а также провести диагностику системы питания автомобильного двигателя.

В Москве специалистов со средним профессиональным образованием ждут в машиностроении, ИТ, пищевой промышленности и во многих других местах.

«Задача Правительства Москвы — подготовить ребят к реальной работе, помочь им стать квалифицированными и конкурентоспособными специалистами, которых ждет профессиональный и карьерный успех», — заключил Сергей Собянин.

Обновление материально-технической базы столичных колледжей проходит в рамках национального проекта «Образование». Узнать подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно на сайте.

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