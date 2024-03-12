Жилье по программе реновации построят на Кременчугской улице в рамках КРТ

В ходе реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на Кременчугской улице возведут жилье для участников программы реновации. Об этом во вторник, 12 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

© Вечерняя Москва

— Для реорганизации неэффективно используемой территории площадью 1,49 гектара в районе Фили-Давыдково город назначил оператора — Московский фонд реновации жилой застройки, — отметил заммэра.

Новый микрорайон возведут за пять лет, а вложения в реорганизацию территории оцениваются более чем в 13 миллиардов рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на реорганизуемом участке возведут порядка 53,5 тысячи «квадратов» жилья, проведут озеленение и создадут около 70 новых рабочих мест.

Владимир Ефимов также сообщил, что столичные специалисты проработают более 500 гектаров бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков в 2024 году. В дальнейшем эту территорию включат в программу комплексного развития территорий. Только в прошлом году город проработал 228 участков общей площадью 2,7 тысячи гектаров.

Помимо этого, инвесторы, строящие жилье в рамках проектов КРТ, смогут претендовать на льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда.