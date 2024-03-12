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В Подмосковье сбили беспилотник

В небе над Раменским городским округом сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Подмосковье сбили беспилотник
© Мослента

По словам градоначальника, на месте падения обломков, предварительно, нет разрушений и пострадавших. В данный момент работают экстренные службы.

В январе Собянин также сообщал о беспилотнике, летевшем на столицу. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Подольске. На месте падения обломков разрушений и пострадавших не было.

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