В Подмосковье сбили беспилотник

В небе над Раменским городским округом сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков, предварительно, нет разрушений и пострадавших. В данный момент работают экстренные службы.

В январе Собянин также сообщал о беспилотнике, летевшем на столицу. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Подольске. На месте падения обломков разрушений и пострадавших не было.